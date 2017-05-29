Сильный ураган в Москве: 11 человек погибли

PanARMENIAN.Net - 29 мая в Москве прошел сильный ураган, жертвами которого стали 11 человек. Такие цифры, по данным на 17:30 мск (18:30 по Еревану), приводит «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о смерти восьми человек.

Погибшие были на Кировоградской и Кедровой улицах, площади Джавахарлала Неру, Андреевской набережной и в районе станции метро «Университет».

Где скончались еще трое, не уточняется. В департаменте здравоохранения Москвы информацию о гибели 11 человек подтвердили. По информации ведомства, число пострадавших достигло 50, среди них есть дети.

Семьи жертв получат компенсации от столичного правительства. Размер выплаты он не назвал.

Между тем в погодном центре «Фобос» сообщили, что ураган уже закончился, атмосферный фронт постепенно отходит. Тем не менее в городе еще возможны кратковременные дожди.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в столице РФ 29 мая. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.