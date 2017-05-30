Германия раздумывает о выводе своих военных с базы «Инджирлик» в Турции

PanARMENIAN.Net - Германия обирается вывести своих военных с базы турецких ВВС «Инджирлик». На раздумья страна взяла две недели, сообщают СМИ со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

«Переговоры с турецкой стороной по вопросу базы «Инджирлик» продолжаются, попытаемся до середины июня достичь какого-либо решения»,- сказал чиновник, пишет Ermenihaber.am.

Сейчас на территории базы находятся около 250 германских военных в рамках кампании международной коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство». На вывод войск Германия решилась после того, как Анкара отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе германских депутатов посетить «Инджирлик».