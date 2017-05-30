Генсек ОБСЕ посетит Армению
30 мая 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер 30 мая прибудет в Ереван по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.
В рамках визита запланирована встреча Заньера с президентом РА Сержем Саргсяном. В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция.
Офис ОБСЕ в Ереване открылся в 2000 году. В мае 2017 года Заньер заявил, что офис Организации в Ереване закрывается. Офис прекратит работу в Армении в августе из-за вето, наложенного Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване.
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