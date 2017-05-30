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Теракт в Багдаде унес жизни 13 человек

Теракт в Багдаде унес жизни 13 человек
30 мая 2017 - 12:27 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 мая, в центре Багдада взорвался автомобиль возле популярного магазина. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 24 получили ранения.

Отмечается, что теракт произошел близ магазина мороженого, террористы использовали бомбу с дистанционным управлением, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв.

Теракт произошел в священный для мусульман месяц Рамадан, когда в светлое время суток мусульмане постятся, и багдадские рестораны и кафе быстро заполняются вечером.

Ссылки по теме:
AP. Bomb kills 13, hurts 24 in Baghdad; IS claims responsibility
Interfax.ru: Жертвами взрыва в центре Багдада стали 13 человек
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