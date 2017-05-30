Теракт в Багдаде унес жизни 13 человек

PanARMENIAN.Net - 30 мая, в центре Багдада взорвался автомобиль возле популярного магазина. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 24 получили ранения.

Отмечается, что теракт произошел близ магазина мороженого, террористы использовали бомбу с дистанционным управлением, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв.

Теракт произошел в священный для мусульман месяц Рамадан, когда в светлое время суток мусульмане постятся, и багдадские рестораны и кафе быстро заполняются вечером.