Жизнеспособные земные бактерии найдены на поверхности МКС
30 мая 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - На поверхности Международной космической станции (МКС) обнаружены споры земных организмов, способные выживать в космосе. Об этом рассказали представители Роскосмоса.
Российские космонавты во время выходов в открытый космос собирали пробы космической пыли с поверхности станции. Это было сделано в рамках космического эксперимента «Тест». Он продолжался с 2010 по 2016 годы.
Как показали дальнейшие исследования мазков, в образцах присутствовали представители типичных наземных и морских родов бактерий, пишет «Аргументы и факты».
На основании полученных данных специалисты входящего в Роскосмос научного института ЦНИИмаш и ученые ведущих научных учреждений страны предлагают поднять верхнюю границу биосферы Земли. Сейчас она находится на высоте 20 километров. Предлагается увеличить ее до 400 километров.
По мнению ученых, морские и наземные микроорганизмы появились на обшивке МКС благодаря так называемому «ионосферному лифту». Этот механизм переносит тропосферный аэрозоль с поверхности Земли в верхнюю ионосферу.
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