Число жертв урагана в РФ достигло 16: Среди них нет армян
30 мая 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, среди погибших и пострадавших вследствие урагана в Москве и Подмосковье армян нет. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Армения Тигран Балаян, добавив, что информация проверяется.
«На данный момент сведений о пострадавших армянах нет»,- отметил Балаян.
В Московской области в результате урагана погибли, по последним данным, пять человек, 34 пострадали. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, добавив, что в числе погибших один ребенок. Ранее в СК подтвердили гибель в результате урагана 11 человек в Москве и трех в Подмосковье. Таким образом, общее число жертв урагана в Москве и Подмосковье достигло 16 человек, пишет Meduza.
Дождь, сопровождавшийся порывами ветра скоростью более 20 метров в секунду, прошел в Москве и некоторых районах Подмосковья во второй половине дня 29 мая.Департамент здравоохранения Москвы ранее сообщил, что в медучреждения города обратились более 160 человек, пострадавших от урагана. По состоянию на утро 30 мая, в больницах Москвы оставались более 100 пострадавших, состояние восьми из них врачи оценивали как тяжелое.
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