Ученые создали сверхсильный антибиотик
30 мая 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские ученые создали разновидность антибиотика ванкомицин, способную бороться с супербактериями — организмами, невосприимчивыми к традиционным методам лечения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты получили третью модификацию ванкомицина, которая изменяет проницаемость клеточной стенки бактерий. Ранее были разработаны еще две модификации антибиотика, каждая из которых предполагает свою стратегию борьбы с бактериальной инфекцией. По мнению ученых, это позволит избежать развития у микроорганизмов резистентности к антибиотику, пишет Lenta.ru.
Препарат, созданный на основе трех модификаций ванкомицина, более чем в тысячу раз эффективнее предыдущей версии. При лечении его потребуется значительно меньше, следовательно, меньше возможных осложнений.
В настоящее время специалисты работают над промышленной технологией синтеза новых модификаций ванкомицина. Пока в лабораторных условиях его изготовление требует много времени и предполагает выполнение 30 промежуточных процедур и химических реакций.
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