В Германии появился робот-священник: Он благословляет верующих и читает Библию (видео)
30 мая 2017 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В немецком городе Виттенберг, земля Саксония-Анхальт, появился робот-священник, благословляющий верующих и читающий Библию.
Большую часть металлической груди машины, разработанной Евангелической церковью Гессена и Нассау, занимает сенсорный экран. Робот приветствует пользователя и предлагает выбрать голос и тип благословения. После этого он воздевает руки к небесам и произносит: «Бог да благословит и защитит тебя». Затем звучит изречение из Библии, которое при желании можно распечатать, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mirror.
Представитель церкви Себастьян фон Герен признался, что электромеханический священник вызвал неоднозначную реакцию. Половине прихожан он понравился, другие не могут вообразить благословение от машины. Герен утверждает, что робот особенно заинтересовал людей, далеких от религии. Теперь многие приходят к машине каждое утро и вечер.
Город Виттенберг, где установлен робот, сыграл важную роль в истории христианства. Здесь располагается Замковая церковь, к дверям которой богослов Мартин Лютер прибил тезисы против продажи индульгенций, положившие начало протестантской Реформации.
Самое значимое
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Partner news
Последние новости
Заньер: Закрытие ереванского офиса не приостановит программы ОБСЕ в Армении Об этом 30 мая сказал генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.
Музей на Кубани расскажет о виноделии в Армении Музей находится в Абрау-Дюрсо. Он получил название «Хвала вину из глубины веков».
Грузия сменит пулеметы Калашникова на американский аналог 30 мая исполняется два года со дня основания в Грузии тренировочного и оценочного центра НАТО-Грузия, в связи с чем на территории центра состоится торжественное мероприятие
Мхитарян: Адаптироваться в Премьер-лиге - нелегко, но мне удалось «Могу сказать, что провел удачный сезон. У меня были определенные проблемы в начале сезона, однако это часть футбола»,- сказал Мхитарян