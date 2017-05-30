Мхитарян: Адаптироваться в Премьер-лиге - нелегко, но мне удалось

PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян подвел итоги своего первого сезона в Английской премьер-лиге.

«Могу сказать, что провел удачный сезон. У меня были определенные проблемы в начале сезона, однако это часть футбола. Но я был готов к этому физически и психологически. Сумел преодолеть трудности и начал демонстрировать результативный футбол.

Премьер-лига по телевизору и вживую – разные вещи. На самом деле темп игры здесь гораздо выше, чем ты можешь себе представить. У тебя нет много времени на размышления. С каждым матчем я старался стать здесь своим и адаптироваться в Премьер-лиге. Это было нелегко, но, думаю, мне это удалось»,- сказал Мхитарян.

В 24-х матчах завершившегося чемпионата Англии 28-летний хавбек стал автором 4-х голов и одной голевой передачи, а в 11-и матчах Лиги Европы в активе Мхитаряна 6 голов. Генрих провел также 3 матча в Кубке Англии (1 гол, 1 ассист), 2 игры – в Кубке английской лиги (3 ассиста). Армянский футболист принял участие также в матче за Суперкубок Англии.