Мхитарян: Адаптироваться в Премьер-лиге - нелегко, но мне удалось
30 мая 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян подвел итоги своего первого сезона в Английской премьер-лиге.
«Могу сказать, что провел удачный сезон. У меня были определенные проблемы в начале сезона, однако это часть футбола. Но я был готов к этому физически и психологически. Сумел преодолеть трудности и начал демонстрировать результативный футбол.
Премьер-лига по телевизору и вживую – разные вещи. На самом деле темп игры здесь гораздо выше, чем ты можешь себе представить. У тебя нет много времени на размышления. С каждым матчем я старался стать здесь своим и адаптироваться в Премьер-лиге. Это было нелегко, но, думаю, мне это удалось»,- сказал Мхитарян.
В 24-х матчах завершившегося чемпионата Англии 28-летний хавбек стал автором 4-х голов и одной голевой передачи, а в 11-и матчах Лиги Европы в активе Мхитаряна 6 голов. Генрих провел также 3 матча в Кубке Англии (1 гол, 1 ассист), 2 игры – в Кубке английской лиги (3 ассиста). Армянский футболист принял участие также в матче за Суперкубок Англии.
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Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян
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