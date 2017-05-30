Грузия сменит пулеметы Калашникова на американский аналог
30 мая 2017 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящиеся на вооружении грузинской армии пулеметы Калашникова (PKM) будут заменены на американский аналог. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.
По информации ведомства, 30 мая на стрельбище расположенного в Крцаниси совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) состоится демонстрация возможностей пулемета американского производства М-240, на которой будут присутствовать министр обороны Грузии Леван Изория и посол США в Грузии Ян Келли, пишет «Эхо Кавказа».
В Минобороны также отметили, что 30 мая исполняется два года со дня основания в Грузии тренировочного и оценочного центра НАТО-Грузия, в связи с чем на территории центра состоится торжественное мероприятие.
29 мая центр посетила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, которая находилась в Грузии с визитом в рамках прошедшей в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
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