Авишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизировать

PanARMENIAN.Net - Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.

По словам музыканта, он был в Армении с концертом 17 лет назад.

«Я рад находиться здесь снова. Исполню старые и новые произведения из моего репертуара. Кроме того, на концерте будет много импровизации. Признаться, сам не знаю, что это будет»,- сказал Коэн в ходе пресс-конференции.

Он признался, знает армянского джазового пианиста Тиграна Амасяна, и считает его замечательным музыкантом.

«Когда он был маленьким, играл во время моего шоу в Лос-Анджелесе. Еще я знаком с творчеством рок-бэнда System Of A Down», — сказал джазмен, передает Sputnik-Армения.

Отвечая на вопрос о том, что ему нравится больше — записываться в студии или исполнять живую музыку на сцене, Коэн ответил, что второе — ближе, поскольку во время живого концерта получаешь иные эмоции.

«Я никогда не выбираю музыкантов по национальности, я всегда выбираю тех, кто близок мне по духу», — сказал Коэн.

Говоря о своих предпочтениях, музыкант отметил, что любит природу, людей и спокойствие.

«Люблю сочинять. Для меня очень важно видеть, что люди счастливы, когда слушают мою музыку», — отметил он.

По признанию музыканта, это доставляет ему истинное удовольствие.

Авишай Коэн родился в 1970 году в Иерусалиме. Он с ранних лет играл на фортепиано, а в 14-летнем возрасте влюбился в джаз. После службы в армии он решил профессионально овладеть искусством игры на контрабасе. В 1992 году Авишай переехал в Нью-Йорк, где первое время работал строителем, так как нужно было зарабатывать на жизнь. Однако он сразу же начал обретать известность в музыкальных кругах и в конце концов получил постоянную работу в джазовом комбо панамского пианиста Данило Переса.

Коэн считается лучшим контрабасистом своего поколения, он играет не только пальцами и ладонями, но и локтями, коленями, создавая впечатление целого оркестра. Его произведения отражают широкий музыкальный мир и представляют собой целый микс традиций, культур, языков и стилей, в произведениях музыканта преобладает сочетание восточного и латинского звучания.

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