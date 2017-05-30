Sony официально прекратила производство PlayStation 3

PanARMENIAN.Net - Корпорация Sony прекратила производство игровой консоли PlayStation 3 в Японии, сообщается на официальном сайте компании.

Это может означать скорое окончание жизненного цикла приставки. Япония является одним из ключевых рынков для компании и в этой стране продано более 10 миллионов PS3, когда как Microsoft реализовала менее двух миллионов Xbox 360. В скором времени выпуск PS3 прекратится и на Западе, пишет Lenta.ru со ссылкой на VG247.

Последней доступной версией приставки была модификация Super Slim с накопителем на 500 гигабайт.

Первая версия PlayStation 3 представлена в ноябре 2006 года в Японии и США. В Европе приставка появилась в марте 2007 года. Руководство Sony неоднократно заявляло о 10-летнем жизненном цикле консоли. К ноябрю 2013 года компания продала 80 миллионов PS3.

На данный момент в мире куплено 87 миллионов PS3, и она входит в десятку самых продаваемых приставок.

О прекращении производства главного конкурента PS3 — Xbox 360 — в Microsoft объявили еще в апреле 2016 года. На тот момент было продано около 85 миллионов приставок.