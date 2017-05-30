Музей на Кубани расскажет о виноделии в Армении

PanARMENIAN.Net - На российской Кубани открылся музей, в котором можно узнать историю виноделия Армении, сообщает газета «Московский комсомолец».

Отмечается, что экспонаты музея рассказывают не только об истории виноделия, но и технологии производства напитка.

Музей находится в Абрау-Дюрсо. Он получил название «Хвала вину из глубины веков».

«Среди экспонатов - реконструкции, макеты, предметы античного мира. Использованы и мультимедийные технологии. Все они раскрывают широкую географию виноделия - от Черноморского побережья, до Египта, Грузии, Армении, Греции», - отмечается в сообщении.