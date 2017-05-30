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Вышел первый трейлер приквела «Приключений Паддингтона» (видео)

Вышел первый трейлер приквела «Приключений Паддингтона»
 30 мая 2017 - 19:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2». Ролик опубликован на YouTube-канале StudiocanalUK 30 мая.

Мировая премьера картины намечена на 9 ноября.

Лента рассказывает историю медвежонка, который работает мойщиком стекол в британском городке, пишет Lenta.ru.

Главные роли в комедии исполняют Хью Грант, Брендан Глисон и Питер Капальди. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу. Режиссером выступил Пол Кинг.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 2014 году и была основана на детской книге английского писателя Майкла Бонда.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. 'Paddington 2' First Teaser Sees the Return of the Beloved Peruvian Bear
Lenta.ru: Вышел первый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2»
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