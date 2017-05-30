Вышел первый трейлер приквела «Приключений Паддингтона» (видео)
30 мая 2017 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2». Ролик опубликован на YouTube-канале StudiocanalUK 30 мая.
Мировая премьера картины намечена на 9 ноября.
Лента рассказывает историю медвежонка, который работает мойщиком стекол в британском городке, пишет Lenta.ru.
Главные роли в комедии исполняют Хью Грант, Брендан Глисон и Питер Капальди. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу. Режиссером выступил Пол Кинг.
Первая часть франшизы вышла на экраны в 2014 году и была основана на детской книге английского писателя Майкла Бонда.
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Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля «Кинотавр» 14 июня в Сочи.
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