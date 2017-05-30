Заньер: Закрытие ереванского офиса не приостановит программы ОБСЕ в Армении
30 мая 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - ОБСЕ рассматривает возможности продолжения сотрудничества с Арменией в рамках различных программ. Об этом 30 мая сказал генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.
В августе 2017 года офис ОБСЕ прекратит работу в Армении из-за вето, наложенного Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии Организации в Ереване.
«Пока еще рано говорить о конкретных программах, мы будем рассматривать работу офиса. Мы сможем продолжить нашу работу, наше содействие в определенных сферах, однако, нужно обсудить финансовые вопросы», — сказал Заньер, передает Sputnik Армения.
По его словам, этот вопрос нужно проработать с руководством страны.
Заньер выразил сожаление, что не удалось достичь консенсуса по поводу продолжения деятельности офиса, выразив надежду, что это будет закрытием лишь одной главы в сотрудничестве ОБСЕ и Армении.
«ОБСЕ будет продолжать помогать Армении в проведении выборов. Есть еще много важных программ, которые находятся в процессе. Мы продолжим смотреть в будущее нашего сотрудничества», — сказал Заньер.
В рамках визита запланирована встреча Заньера также с президентом страны Сержем Саргсяном.
Армения была единственной страной на Южном Кавказе, где действовал офис ОБСЕ. Открывшийся в 2000 году в Баку офис организации прекратил деятельность 1 января 2014 года. Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.
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