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Заньер: Закрытие ереванского офиса не приостановит программы ОБСЕ в Армении

Заньер: Закрытие ереванского офиса не приостановит программы ОБСЕ в Армении
30 мая 2017 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - ОБСЕ рассматривает возможности продолжения сотрудничества с Арменией в рамках различных программ. Об этом 30 мая сказал генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

В августе 2017 года офис ОБСЕ прекратит работу в Армении из-за вето, наложенного Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии Организации в Ереване.

«Пока еще рано говорить о конкретных программах, мы будем рассматривать работу офиса. Мы сможем продолжить нашу работу, наше содействие в определенных сферах, однако, нужно обсудить финансовые вопросы», — сказал Заньер, передает Sputnik Армения.

По его словам, этот вопрос нужно проработать с руководством страны.

Заньер выразил сожаление, что не удалось достичь консенсуса по поводу продолжения деятельности офиса, выразив надежду, что это будет закрытием лишь одной главы в сотрудничестве ОБСЕ и Армении.

«ОБСЕ будет продолжать помогать Армении в проведении выборов. Есть еще много важных программ, которые находятся в процессе. Мы продолжим смотреть в будущее нашего сотрудничества», — сказал Заньер.

В рамках визита запланирована встреча Заньера также с президентом страны Сержем Саргсяном.

Армения была единственной страной на Южном Кавказе, где действовал офис ОБСЕ. Открывшийся в 2000 году в Баку офис организации прекратил деятельность 1 января 2014 года. Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.

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Armeniasputnik.am: Заньер: закрытие офиса не приостановит программы ОБСЕ в Армении
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