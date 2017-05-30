«Яндекс.Такси» предлагает Минтрансу Армении изменить систему оплаты лицензий такси в стране

PanARMENIAN.Net - Сервис «Яндекс.Такси» предложил изменить систему взимания ежемесячного платежа за лицензию такси в Армении.

Сейчас каждый месяц водители перечисляют в бюджет платеж за лицензию авансом – 12.000 драм. Такой подход оправдан для водителей, которые работают в такси на постоянной основе, но он не учитывает интересы тех, кто подрабатывает в свободное время.

По словам генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, нынешняя система оплаты является барьером для тех, кто хотел бы работать в такси нерегулярно, но легально. Заработок таких людей не всегда оправдывает сумму авансового платежа за лицензию.

Для того, чтобы стимулировать рост легальных перевозок в Армении, «Яндекс.Такси» предлагает взимать не всю сумму авансом и единовременно, а удерживать ее мелкими частями за каждую выполненную поездку, а по итогам месяца (или другого периода) переводить в бюджет. Сумма таких ежемесячных платежей за одну лицензию не должна превышать 12 000 драм.

При таком подходе водители, для которых такси является основным местом работы, будут платить столько же, сколько и сейчас. Но может вырасти и стать легальной значительная часть перевозок, которые совершают частично занятые в такси водители, ведь стоимость лицензии будет зависеть от количества совершенных поездок и для них она может быть дешевле. При этом, предлагаемая система оплаты не повлияет на стоимость поездок для пассажиров.

«Яндекс.Такси» с помощью своих технологий и платформы Таксометр готово проводить мониторинг количества поездок и предоставлять статистику по таксопаркам и водителям регулирующему органу для расчета лицензионного платежа.

Предложения и расчеты в рабочем порядке отправлены Минтрансу Армении с предложением обсудить их со всеми легальными перевозчиками страны, а также с крупными службами онлайн-заказа такси.