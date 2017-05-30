На Украине в 14-й раз прошел шахматный турнир памяти Тиграна Петросяна

PanARMENIAN.Net - В Ужгороде на Украине состоялся шахматный турнир «Мемориал Тиграна Петросяна».

Ежегодно соревнования собирают в областном центре Закарпатья юных шахматистов всей области. В 2017 году соревнования имени выдающегося армянского гроссмейстера состоялись в 14-й раз. В турнире приняли участие шахматисты до 14 лет, многие из них соревновались не впервые.

Мемориал прошел при поддержке армянской диаспоры Закарпатья.

Главный судья соревнований Семен Найгебавер отметил, что из года в год уровень мастерства молодых шахматистов области заметно растет и это – хороший показатель.

По итогам турнира победителями стали: Среди юношей – Ярослав Щербак из Свалявы (кандидат в мастера спорта), Валадис Пеппас из Мукачева и ужгородец Илья Кривовяз. Среди девушек победили Мукачева Юлия Данкулинец и Вероника Кейк и Даяна Рустамова из Ужгорода.