На Украине в 14-й раз прошел шахматный турнир памяти Тиграна Петросяна
30 мая 2017 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ужгороде на Украине состоялся шахматный турнир «Мемориал Тиграна Петросяна».
Ежегодно соревнования собирают в областном центре Закарпатья юных шахматистов всей области. В 2017 году соревнования имени выдающегося армянского гроссмейстера состоялись в 14-й раз. В турнире приняли участие шахматисты до 14 лет, многие из них соревновались не впервые.
Мемориал прошел при поддержке армянской диаспоры Закарпатья.
Главный судья соревнований Семен Найгебавер отметил, что из года в год уровень мастерства молодых шахматистов области заметно растет и это – хороший показатель.
По итогам турнира победителями стали: Среди юношей – Ярослав Щербак из Свалявы (кандидат в мастера спорта), Валадис Пеппас из Мукачева и ужгородец Илья Кривовяз. Среди девушек победили Мукачева Юлия Данкулинец и Вероника Кейк и Даяна Рустамова из Ужгорода.
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