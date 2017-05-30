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В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта в Берлине

В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта в Берлине
30 мая 2017 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция земли Бранденбург в ФРГ задержала 17-летнего беженца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Берлине.

«Сегодняшним утром спецподразделение полиции федеральной земли Бранденбург задержало 17-летнего подростка в округе Укермарк. Поводом послужила информация из региона о том, что данное лицо направило своим родственником прощальное сообщение и объявило о присоединении к джихаду», — говорится в сообщении местной полиции, пишет РИА Новости.

По данным полиции, «происхождение 17-летнего задержанного пока не установлено».

По имеющейся информации, он въехал на территорию Германии в 2015 году как беженец, с 2016 года проживал в приюте для несовершеннолетних беженцев, прибывших без сопровождения, в Укермарке.

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Ria.ru: В Германии задержали беженца, подозреваемого в подготовке теракта
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