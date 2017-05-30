Элтон Джон даст концерт в Батуми

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный британский певец и композитор Элтон Джон даст концерт в грузинском Батуми.

Концерт запланирован на 16 сентября, он состоится в концертном зале Black Sea Arena, пишет Caucasus Business Week.

Другие подробности пока неизвестны.

Элтон Джон - британский рок-певец, композитор и пианист. Рыцарь-бакалавр (1997), кавалер ордена Британской империи (CBE, командор, 1995). Оказал заметное влияние на развитие легкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.