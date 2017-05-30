Павлюченко будет играть за московский «Арарат»
30 мая 2017 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Московский футбольный клуб «Арарат» подписал контракт с экс-нападающим сборной России Романом Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что соглашение рассчитано на один сезон.
Клуб «Арарат» (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге - третьем по силе дивизионе российского футбола. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил.
В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за «Урал». Ранее он играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», лондонский «Тоттенхэм» (Англия), московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань».
Он является двукратным обладателем Кубка России (2002/03, 2014/15), серебряным (2005, 2006, 2007) и бронзовым (2013/14) призером чемпионата России.
В сезоне 2016 года на его счету за «Урал» 21 игра и 4 гола. В общей сложности в клубной карьере он провел 513 встреч и забил 172 мяча. В активе 35-летнего Павлюченко также 50 матчей и 21 гол за сборную России, в составе которой он выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.
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