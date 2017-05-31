В Ереване открылась выставка древних рукописей к 650-летию основания армянской епархии во Львове

PanARMENIAN.Net - В ереванском Институте древних рукописей и книг «Матенадаране» 31 мая состоялось открытие выставки «Польские армяне: рукописные традиции», которая посвящена 650-летию со дня основания армянской епархии в польском Львове.

В 1367 году король Речи Посполитой Казимир Великий дал разрешение епископу Григорию основать епархию во Львове. Данный манифест является самым древним адресованным армянам документом в истории Польши.

В 2017 году исполняется 650 лет данному документу. В связи с этим в «Матенадаране» пройдет первая выставка, посвященная рукописному наследию армянской общины объединенного Польско-литовского государства.

«Матенадаран» вместе с библиотеками армянской конгрегацией мхитаристов Вены и Венеции является одним из трех мировых центров, где хранится самое большое число рукописей, связанных с польскими армянами. В Матенадаране хранятся около 130 таких рукописей.

На выставке будут представлены около 40 рукописей, архивных документов, карта армянонаселенных центров времен объединенного польско-литовского государства, в том числе и современные научные публикации и исследования об армянах из Польши, сообщается на официальном сайте «Матенадарана».

Большая часть представленных экспонатов будет показана впервые. На выставке будет представлена копия королевского манифеста 1367 года, оригинал документа хранится в главном государственном архиве древних актов в Польше.

В рамках мероприятия планируется выступление приглашенного из Польши профессора Кшиштофа Стопки, который представит историческое значение данного документа.

Профессор Стопка будет награжден орденом «Святого Месропа Маштоца» за вклад в изучение истории армянской общины в Польше, в том числе и за продуктивное сотрудничество с Арменией и издание в Кракове журнала «Польские армяне».

Стопка занимается арменоведением и армянской историей на протяжении уже 30 лет, и данная тематика, по его словам, не перестает его интересовать.