Армянский полузащитник Камо Оганесян попал в символическую сборную белорусского чемпионата
31 мая 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» Камо Оганесян вошел в символическую сборную 10 тура высшей лиги белорусского первенства.
Символическая сборная составлена по итогам встреч 10 тура чемпионата Белоруссии в высшей лиге.
Жодинское «Торпедо-БелАЗ» победило «Гомель» со счетом 1:0. Отыгравший 78 минут Камо Оганесян стал автором голевой передачи и был признан лучшим игроком матча, передает football.by.
В символическую сборную вошли вратарь Исса Ндой («Славия»); защитники — Кики Габи («Днепр»), Дмитрий Зинович («Минск»), Александр Сачивко («Динамо» Минск); полузащитники — Евгений Чумак («Днепр»), Камо Оганесян («Торпедо-БлАЗ»), Александр Батищев («Крумкачы»), Сергей Рожок («Витебск»); нападающие: Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ»), Боян Дубаич («Городея»), Антон Матвеенко («Витебск»).
Игрок сборной Армении Камо Оганесян начал заниматься в футбольной школе «Шенгавит» в 8 лет, в 10 перешел в школу самого титулованного клуба Армении «Пюник», с которым и была связана его последующая карьера. В 2011 году дебютировал в Лиге чемпионов. Оганесян является трехкратным чемпионом Армении, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Армении. Являлся членом юношеских, молодежной, а с 2012 года играет за национальную сборну Армении.
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