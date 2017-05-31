Армянский полузащитник Камо Оганесян попал в символическую сборную белорусского чемпионата

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» Камо Оганесян вошел в символическую сборную 10 тура высшей лиги белорусского первенства.

Символическая сборная составлена по итогам встреч 10 тура чемпионата Белоруссии в высшей лиге.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» победило «Гомель» со счетом 1:0. Отыгравший 78 минут Камо Оганесян стал автором голевой передачи и был признан лучшим игроком матча, передает football.by.

В символическую сборную вошли вратарь Исса Ндой («Славия»); защитники — Кики Габи («Днепр»), Дмитрий Зинович («Минск»), Александр Сачивко («Динамо» Минск); полузащитники — Евгений Чумак («Днепр»), Камо Оганесян («Торпедо-БлАЗ»), Александр Батищев («Крумкачы»), Сергей Рожок («Витебск»); нападающие: Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ»), Боян Дубаич («Городея»), Антон Матвеенко («Витебск»).

Игрок сборной Армении Камо Оганесян начал заниматься в футбольной школе «Шенгавит» в 8 лет, в 10 перешел в школу самого титулованного клуба Армении «Пюник», с которым и была связана его последующая карьера. В 2011 году дебютировал в Лиге чемпионов. Оганесян является трехкратным чемпионом Армении, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Армении. Являлся членом юношеских, молодежной, а с 2012 года играет за национальную сборну Армении.