Баку принимает право турок Северного Кипра на самоопределение
31 мая 2017 - 12:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджана принимает право турок Северного Кипра на самоопределение. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Кипра на встрече с министром обороны Армении.
В рамках официального визита на Кипр 29 мая министр обороны Армении Виген Саркисян встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Приветствуя визит армянской делегации, президент Кипра выразил уверенность, что он станет новым стимулом углубления двустороннего сотрудничества.
В свою очередь глава МИД Кипра заявил, что проводить параллели между двумя конфликтами неверно, поскольку, в отличие от Северного Кипра, оккупированного Турцией, Арцах – историческая территория армян, они всегда там жили, защищали свою безопасность и провозгласили независимость.
Гаджиев подчеркнул, что Северный Кипр является территорией, «где веками проживали турки как коренной народ, и они тоже имеют право на самоопределение», передаетHaqqin.az.
В то же время азербайджанский МИД выразил обеспокоенность относительно заявления министра иностранных дел Республики Кипр по карабахскому конфликту. В Баку считают, что он «противоречит обязательствам этой страны, взятым перед международным правом и Хельсинкским заключительным актом».
Официальный представитель МИД Азербайджана отметил также, что военное сотрудничество между Кипром и Арменией вызывает определенные вопросы и подозрения.
Гаджиев выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен ЕС и ОБСЕ.
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