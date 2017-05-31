Баку принимает право турок Северного Кипра на самоопределение

PanARMENIAN.Net - Азербайджана принимает право турок Северного Кипра на самоопределение. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Кипра на встрече с министром обороны Армении.

В рамках официального визита на Кипр 29 мая министр обороны Армении Виген Саркисян встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Приветствуя визит армянской делегации, президент Кипра выразил уверенность, что он станет новым стимулом углубления двустороннего сотрудничества.

В свою очередь глава МИД Кипра заявил, что проводить параллели между двумя конфликтами неверно, поскольку, в отличие от Северного Кипра, оккупированного Турцией, Арцах – историческая территория армян, они всегда там жили, защищали свою безопасность и провозгласили независимость.

Гаджиев подчеркнул, что Северный Кипр является территорией, «где веками проживали турки как коренной народ, и они тоже имеют право на самоопределение», передаетHaqqin.az.

В то же время азербайджанский МИД выразил обеспокоенность относительно заявления министра иностранных дел Республики Кипр по карабахскому конфликту. В Баку считают, что он «противоречит обязательствам этой страны, взятым перед международным правом и Хельсинкским заключительным актом».

Официальный представитель МИД Азербайджана отметил также, что военное сотрудничество между Кипром и Арменией вызывает определенные вопросы и подозрения.

Гаджиев выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен ЕС и ОБСЕ.