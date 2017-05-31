«Яндекс» представил прототип беспилотного такси (видео)
31 мая 2017 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Яндекс» в ходе конференции Yet Another Conference представила посетителям собственный прототип беспилотного автомобиля. Соответствующий видеоролик был размещен на канале «Яндекса» в YouTube.
В видеоролике компании автомобиль Toyota с логотипом «Яндекс Такси» подвозит до места назначения одного из сотрудников компании, проезжает полосу препятствий, состоящую из нескольких бочек, а также объезжает вставший на его пути грузовик и двух движущихся навстречу пешеходов, пишет RNS.
По словам пресс-секретаря «Яндекс.Такси» Владимира Исаева, специалисты «Яндекса» используют для беспилотного автомобиля наработки сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также технологию компьютерного зрения.
«Мы используем анонимные данные пользователей «Яндекс.Навигатора», которые позволяют нам понять, как управлять автомобилем в городе с пробками, ограничениями скорости, перекрытыми дорогами и другими инцидентами», — заявил Исаев.
По его словам, технология компьютерного зрения уже использовались «Яндексом» — в частности, для того, чтобы искать свободные парковочные места и считывания дорожных знаков.
Представитель «Яндекса» Матвей Киреев, в свою очередь, пояснил, что городские испытания беспилотных такси компании могут пройти уже в 2017 году.
В ноябре 2016 года «Яндекс» опубликовал вакансию разработчика-исследователя беспилотных машин. В сообщении говорилось, что компания намерена «оказаться в числе первых, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем».
Photo: Yandex
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