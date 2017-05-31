США начали поставки вооружения сирийским курдам
31 мая 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - США начали поставлять оружие сирийским курдам, которые ведут борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
Речь идет о стрелковом оружии и, в частности, об автоматах АК-47, мелкокалиберных пулеметах и автомобилях, отметили представители Пентагона, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
О намерении вооружить курдов Пентагон объявил 9 мая. Тогда было заявлено, что США поставят им автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику. Пентагон получил полномочия оснащать курдские элементы «Сирийских демократических сил» всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГ в сирийской Ракке.
Вашингтон принял это решение вопреки протестам Анкары, которая считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).
«Сирийские демократические силы», основу которых составляют курды, пытаются окружить «столицу» ИГ в Сирии – Ракку. До 8 мая США и их союзники оказывали этим силам авиационную поддержку и помощь в разведке и военной подготовке.
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