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СМИ: Германия не хочет проводить саммит НАТО в Турции

СМИ: Германия не хочет проводить саммит НАТО в Турции
31 мая 2017 - 15:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Германия и ряд стран — членов НАТО, включая Францию, Нидерланды и Данию, выступили против проведения саммита альянса в Стамбуле в 2018 году, передает РБК со ссылкой на Die Welt.

«Мы не хотим укреплять позиции Турции на международной арене и создавать впечатление, что НАТО поддерживает внутреннюю политику правительства этой страны», — сказал один из членов альянса.

Предложение проводить встречи на высшем уровне государств — членов НАТО в Стамбуле высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите альянса в Варшаве в 2016 году. Официального решения по этому вопросу не было, но, предположительно, приглашение приняли.

Отмечается, что «заинтересованные страны» поддерживают проведение саммита НАТО в 2018 году в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе. Такую позицию поддерживают 18 стран — членов ЕС. Бельгия также готова провести этот саммит в Брюсселе.

Саммит НАТО в 2017 году прошел 25 мая в Брюсселе. В нем участвовали президенты и председатели правительств 28 стран, которые являются членами военного альянса. Телеканал Би-би-си сообщал, что главной его задачей было знакомство политических лидеров с новым президентом США Дональдом Трампом.

Главными темами саммита стали борьба с терроризмом и распределение расходов на оборону между входящими в альянс государствами.

К нему приурочили передачу Бельгией НАТО здания новой штаб-квартиры альянса и воздушный парад 27 боевых и транспортных самолетов национальных военно-воздушных сил (ВВС) входящих в альянс стран.

Предыдущий саммит НАТО прошел 8 и 9 июля 2016 года в Варшаве. Страны — члены альянса договорились о размещении четырех батальонов в Прибалтике и Польше.

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РБК: СМИ заявили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции
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