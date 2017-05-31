BMW представила электроскутер будущего Motorrad

PanARMENIAN.Net - Компания BMW представила фотографии своего концептуального скутера Motorrad.

Точных технических подробностей о новом скутере практически нет. Главный дизайнер BMW Александр Букан рассказал, что при создании проекта команда никак не ориентировалась на сегодняшние представления о дизайне мотоциклов. Новый дизайн отвечает основным требованиям функциональности, демонстрирует продвинутую техническую архитектуру и соответствует цифровой реальности, пишет Hightech со ссылкой на Electrek.

Создатели отметили, что концепт делался под пакет плоских батарей, которые расположатся на дне мотоцикла. Компактный электрический привод будет приводить в движение заднее колесо. За счет компактности и батареи, и двигателя дизайн стал в первую очередь удобным и функциональным. Освободилось место для перевозки различных грузов, а сам скутер выглядит эффектнее своих современных аналогов.

Компания не стала скрывать электрическую природу скутера, поэтому сделала кабели, идущие от батареи к двигателю отдельной частью экстерьера — на корпусе видны яркие оранжевые провода. В BMW говорят, что байк будет отличной историей для высоких требований современной городской мобильности: он невысокий, легкий и маневренный.

Ранее в рамках проекта NEXT 100, в котором компания описывает свое виденье ближайших ста лет авто- и мотопроизводства, BMW представила концепцию самобалансирующего мотоцикла будущего. Тот концепт был направлен на более далекое будущее, чем Motorrad. В том будущем уже не нужна защита для водителя, а все взаимодействие происходит через голосовые и сенсорные интерфейсы. Сегодняшний концепт более близок к реальности.