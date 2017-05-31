Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
31 мая 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 мая на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Алик Смбатович Аванесян. Об этом в беседе с журналистами заявил начальник отдела медицинской службы ВС РА Камавор Хачатрян.
«Сосотояние военнослужащего оценивается как тяжелое. Он получил огнестрельное ранение правого бедра, находится в госпитале Степанакерта, и пока его невозможно перевести в Ереван», - сказал Хачатрян, добавив, что после стабилизации его состояния будет обсужден вопрос транспортировки военнослужащего, пишет Aysor.am.
26 мая, около 11:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армен Рафикович Арутюнян, 1996 г.р.
Самое значимое
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
«Арсенал» на 2 года продлил контракт с тренером Арсеном Венгером Француз Арсен Венгер занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года.
Рубен Айрапетян не намерен покидать пост Главы Федерации футбола Армении Ранее Айрапетян не исключил вероятность своей отставки после завершения отборочного цикла ЧМ-2018.
Между Ереваном и Астаной появились прямые рейсы Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам.
Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок.