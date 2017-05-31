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Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны

Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
31 мая 2017 - 16:41 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 мая на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Алик Смбатович Аванесян. Об этом в беседе с журналистами заявил начальник отдела медицинской службы ВС РА Камавор Хачатрян.

«Сосотояние военнослужащего оценивается как тяжелое. Он получил огнестрельное ранение правого бедра, находится в госпитале Степанакерта, и пока его невозможно перевести в Ереван», - сказал Хачатрян, добавив, что после стабилизации его состояния будет обсужден вопрос транспортировки военнослужащего, пишет Aysor.am.

26 мая, около 11:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армен Рафикович Арутюнян, 1996 г.р.

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