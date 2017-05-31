Петр Чех в 11-й раз стал лучшим футболистом Чехии
31 мая 2017 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 35-летний голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех в 11 раз признан лучшим футболистом Чехии.
«Горжусь, что выиграл этот трофей», — написал Чех в своем микроблоге в Twitter.
В июле 2016 года Чех завершил карьеру в сборной Чехии. Футболист написал пост в своем микроблоге в Twitter, где дал понять, что теперь сосредоточится на клубной карьере. «Мы вместе пережили несколько потрясающих моментов. Желаю сборной всего самого лучшего в будущем», — написал Чех.
За лондонский «Арсенал» Чех выступает с 2015 года. В сезоне 2016 года он принял участие в 35 матчах «Арсенала» в чемпионате Англии, пропустил 37 голов. 35-летний игрок впервые получил «Золотой мяч» Чехии в 2005 году. С тех пор он уступал в этой номинации лишь дважды – в 2009 и 2015 годах.
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