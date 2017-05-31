Экспорт товаров из Армении в Иран будет упрощен

PanARMENIAN.Net - Фонд развития Армении и Организация развития торговли Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по углублению двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Документ подписали исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян и председатель Организации по развитию торговли Ирана, замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.

Меморандум предусматривает содействие предпринимателям, работающим в Армении и Иране. В ходе встречи стороны обсудили практические шаги и существующие проблемы в сфере инвестиций и торгового оборота между странами.

После прошедшей в октябре 2016 года в Тегеране выставки «Армения Экспо» 18 банков, строительных, ювелирных, туристических и текстильных компаний ведут переговоры об осуществлении экспорта армянских товаров и услуг. По окончании выставки директор Фонда поднял вопрос процедурных препятствий, возникающих в процессе экспорта армянских товаров в Иран.

«Принимая в 2016 году участие в выставке, армянские компании столкнулись с рядом процедурных проблем в связи с системой дополнительных разрешений на перевозку своих товаров и имущества, что является довольно сложным и трудоемким процессом. Необходимо упростить эти процедуры», - сказал Авакян.

Он представил иранскому чиновнику сферы Армении, наиболее перспективные в плане экспорта и инвестиций – ИТ, туризм, переработка сельхозпродуктов, текстиль, ювелирное дело.

На встрече стороны также обсудили высокие таможенные пошлины на экспортируемые в Иран товары (более 100% в некоторых случаях).