Туристам запретили фотографировать швейцарскую деревню из-за ее красоты
31 мая 2017 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация швейцарской деревни Бергюн решила запретить путешественникам делать фото населенного пункта, так как считает местные виды слишком красивыми. Об этом сообщает местный офис по туризму, передает Lenta.ru.
За введение запрета выступил совет деревни Бергюн, расположенной в горах на востоке Швейцарии.
«Научно доказано, что красивые фото из отпуска, размещенные в соцсетях, делают тех, кто их просматривает, несчастными, так как эти люди сами не находятся в том месте», — отмечается в сообщении туристического офиса.
Мэр населенного пункта Питер Николай (Peter Nicolay) призвал туристов приезжать в Бергюн, чтобы самим убедиться в красоте видов. Офис по туризму уже удалил снимки деревни из своих аккаунтов в социальных сетях.
Тем, кто будет фотографировать Бергюн, отныне грозит штраф в пять евро.
Директор по туризму Бергюна Марк-Андреа Барандун (Marc-Andrea Barandun) в беседе с порталом The Local признал, что подобный запрет частично является рекламной уловкой, призванной привлечь внимание к деревне.
Вместе с тем он подчеркнул, что такая норма — это не шутка, ее действительно утвердила местная администрация.
Барандун добавил, что штраф вряд ли будет применяться на практике.
Самое значимое
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
Последние новости
«Арсенал» на 2 года продлил контракт с тренером Арсеном Венгером Француз Арсен Венгер занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года.
Рубен Айрапетян не намерен покидать пост Главы Федерации футбола Армении Ранее Айрапетян не исключил вероятность своей отставки после завершения отборочного цикла ЧМ-2018.
Между Ереваном и Астаной появились прямые рейсы Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам.
Армянские шахматисты стартовали с победы на индивидуальном ЧЕ Армения на первенстве континента представлена 19 шахматистами.