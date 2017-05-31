Создатель Android выпустил свой собственный смартфон Essential Phone

PanARMENIAN.Net - Ведущий разработчик операционной системы Android корпорации Google Энди Рубин создал свой собственный смартфон премиального класса.

Рубин ушел из Google в 2014 году и основал компанию Playground, инвестирующую в новые технологии. В частности она финансирует фирму Essential, выпустившую свой первый продукт - Essential Phone. Смартфон, работающий на платформе Android, поступил в продажу в США по цене 699 долларов. Однако эксперты говорят, что новому телефону будет трудно прорваться на рынок, где доминируют уже хорошо зарекомендовавшие себя марки, пишет BBC.

Как сказал Энди Рубин на презентации своего девайса в Калифорнии, он полагает, что на рынке Android-смартфонов есть место еще одному крупному игроку, помимо Samsung, и фирма Essential намеревается им стать, выпустив целую линейку новых продуктов.

Корпус нового Essential Phone выполнен из титана, а экран занимает практически все пространство передней панели. С оборотной стороны расположены два магнитных разъема для прикрепления различных аксессуаров, таких как, например, внешняя 360-градусная камера, которую также предлагает Essential. На задней панели смартфона имеются сразу две встроенные фотокамеры, что позволит улучшить качество фотографий, сделанных при слабом освещении. На передней панели, также как и у фирм-конкурентов, расположена фронтальная камера для съемки селфи или видеозвонков разрешением 8 мегапикселей.

По словам Рубина, титановый корпус нового телефона настолько прочен, что смартфону не требуется футляр. Никаких логотипов на нем нет - что, с одной стороны, добавляет ему элегантности, но, с другой, может затруднить знакомство с новым брендом тех потребителей, которые особенно не следят за технологическими новостями.

Наряду с мобильным телефоном Essential вскоре выпустит в продажу новый голосовой помощник наподобие Alexa компании Amazon или гугловского Home. Планируемый Essential выпуcк голосового помощника на базе собственной операционной системы Ambient OS может составить конкуренцию соответствующим товарам, выпускаемым Google или Amazon, поскольку рынок голосовых помощников еще не очень развит, тогда как продажи смартфонов, по мнению большинства экспертов, достигли своего пика.

По данным аналитической компании Gartner, в настоящий момент на рынке мобильных телефонов доминирует Samsung, на долю которого приходится 21% продаж по всему миру; у Apple эта цифра составляет 14%. Если не брать в расчет китайские компании, выпускающие дешевые модели, небольшим фирмам-производителям практически невозможно конкурировать в этом сегменте, и новому Essential Phone придется в этом смысле непросто, учитывая его высокую розничную цену.