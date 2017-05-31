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Штрафы и премии: Как борются с курением в мире

Штрафы и премии: Как борются с курением в мире
31 мая 2017 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении собираются запретить курение в общественных местах. Закон будет представлен на рассмотрение парламента уже в ноябре 2017 года. Это позволит сократить число курильщиков в стране на 30-40%. Рассматривается также возможность повышения налогов на табачную продукцию, что приведет к росту цен на сигареты. Какими способами борются с курением в других странах – ниже.

США: медицинские страховки

С 1 января 2010 года в 29 американских штатах вступил в силу запрет на курение в ресторанах, в 25 штатах США – запрет на курение в барах. Штраф за курение в общественных местах, пляжах, парках и на Таймс-сквер составляет 50 долларов. Стоимость медицинской страховки для курящих в разы больше (что ставит их в глазах общественного мнения в положение растратчиков), а в каждом штате в дополнение к этому введены также различные ограничения для курящих.

Швеция: премии и стипендии

В Швеции к проблеме курения подходят комплексно. В этой стране сигареты стоят едва ли не дороже, чем в прочих странах мира, а начальство выдает солидные премии тем сотрудникам, которым удалось бросить курить. И даже студент, который рассчитывает получать стипендию, для начала должен избавиться от вредной привычки.

Сингапур: налоги, запрет рекламы и устрашающие снимки

История борьбы с табаком в Сингапуре насчитывает более 30 лет. За эти годы его потребление в стране удалось снизить более чем в три раза. Курить здесь запрещено практически везде: в барах, ресторанах, на остановках, в ночных клубах, парках, поблизости от жилых зданий. Штрафы нарушителям тоже предъявляются внушительные – от $200 до 1000.

В стране не допускается реклама сигарет и установлен высокий налог на изделия из табака (стоимость пачки начинается от $8). Фото на сигаретных пачках просто потрясают своей натуралистичностью: страшные язвы от энфиземы, черные и гнилые зубы курильщиков, младенцы с патологиями развития.

Ирландия: курите в пабах и тюрьмах

Так, Ирландия в марте 2004 года первой в мире ввела всеобщий запрет на курение в закрытых помещениях, где работают люди, а заодно и в общественных местах, в том числе в ресторанах, пабах и кафе. Курить разрешено в специально отведенных местах в отелях, на улицах, в тюрьмах, интернатах и психиатрических клиниках. Нарушившим запрет придется раскошелиться ровно на €3000.

Нидерланды: $200 за отказ от курения

Любой гражданин Голландии, который отказался или вовсе не страдает пагубной привычкой, может получить поощрение от государства: для этого он должен пройти специальный тест и, если проверка ничего не обнаружит, то человек будет ежемесячно получать двести долларов.

Италия: забота о беременных

В Италии с 1 января 2005 г. введён новый штраф за курение в общественных местах. Он составляет от €25 до €250, а за курение рядом с беременной женщиной или ребёнком до 12 лет - €500.

Германия: специальные клубы курильщиков

Германия с 1 сентября 2007 г. ввела запрет на курение во всех государственных учреждениях, общественных заведениях и во всех видах городского транспорта включая такси. Штраф за нарушение от €25 до €250. Курение возможно лишь в специально оборудованных помещениях. Кроме того, в некоторых городах Германии можно найти специальные «Клубы курильщиков» — Raucher Clubs, но для входа туда необходимо быть его членом.

Франсия: мягкие штрафы, курение на террасах

Несмотря на введенный в 2008 году запрет на курение, во Франции курильщиков преследуют не столько жестко. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 68 евро, а руководителям учреждений и предприятий, которые не соблюдают установленную законом регламентацию, – в размере 135 евро. Курить нельзя внутри клубов, ресторанов и кафе, однако это можно без проблем сделать на открытых террасах. Во Франции рост цен на сигареты снизил уровень смертности от рака легких среди мужчин в возрасте 35–44 лет.

Греция: закон не работает

Антитабачный закон, принятый 2010 году, совсем не работает. Сообщается, что в 2015 - 2016 годах за счет антитабачного закона казна Греции пополнилась суммами, равными... нулю. В то время как штрафы за нарушение законов о курении там внушительные — 50–200 евро, а за курение в общественном транспорте — 3000 евро.

Россия: запрет показывать курящих людей

В России введён запрет на курение во всех общественных заведениях, включая транспорт, вокзалы за исключением особо отведённых мест. Также запрещено показывать по телевидению курящих людей (если это не является художественной идеей), а также рекламировать табачные изделия в СМИ.

«Исламское государство»

Нельзя курить сигареты и употреблять жевательную резинку, за нарушение правила — 80 ударов плетью. 2015-ом главного палача «Исламского государства» обезглавили за курение. Также, были случаи казни за продажу сигарет.

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