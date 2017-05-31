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Армянские шахматисты стартовали с победы на индивидуальном ЧЕ

Армянские шахматисты стартовали с победы на индивидуальном ЧЕ
31 мая 2017 - 17:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Десять представителей Армении стартовали с победы на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходящем в столице Белоруссии.

31 мая в Минске стартовал мужской чемпионат Европы по шахматам (398 участников, швейцарская система, 11 туров).

Армения на первенстве континента представлена 19 шахматистами. 10 из них одержали победы в стартовом туре.

22 лучших игрока получают право участия в Кубке мира.

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