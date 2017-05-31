Армянские шахматисты стартовали с победы на индивидуальном ЧЕ
31 мая 2017 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Десять представителей Армении стартовали с победы на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходящем в столице Белоруссии.
31 мая в Минске стартовал мужской чемпионат Европы по шахматам (398 участников, швейцарская система, 11 туров).
Армения на первенстве континента представлена 19 шахматистами. 10 из них одержали победы в стартовом туре.
22 лучших игрока получают право участия в Кубке мира.
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Английский клуб «Манчестер Юнайтед» за который выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.
Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей
Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что первенство проводилось в спортивном зале
Чемпионами в Белоруссии стали Арсен Арутюнян (весовая категория 57 кг) и Гегам Галстян (65 кг)
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