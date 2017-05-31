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Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов

Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов
31 мая 2017 - 18:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

31 мая советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российское министерство иностранных дел, где ему вручили соответствующую ноту. В ней говорится о высылке дипломатов как ответной мере на такие же действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

29 мая Молдавия признала персонами нон-грата пятерых российских дипломатов. Кто именно был выслан, не сообщалось, однако «Интерфакс» уточнял, что среди покинувших страну — помощник военного атташе посольства России в Молдавии Александр Грудин. В марте этого года спецслужбы Молдавии обвинили его в вербовке и получении секретной информации от экс-депутата молдавского парламента Юрия Болбочану. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с высылкой дипломатов из Молдавии «парадоксальной, но показательной».

В начала марта 2017 года правительство Молдавии решило отозвать посла страны в России Дмитрия Брагиша. Как писал «Коммерсантъ», отзыв мог быть связан с противостоянием президента Игоря Додона с правительством в Кишиневе.

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