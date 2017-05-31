Рубен Айрапетян не намерен покидать пост Главы Федерации футбола Армении
31 мая 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Федерации футбола Армении (ФФА) Рубен Айрапетян продолжит выполнять свои обязанности. Об этом заявил сам Айрапетян на пресс-конференции с журналистами.
Ранее Айрапетян не исключил вероятность своей отставки после завершения отборочного цикла ЧМ-2018.
После пяти туров отборочного цикла Армения с 6 очками делит четвертое-пятое места в отборочной группе со сборной Румынии. Безоговорочным лидером является команда Польши - 13 очков. Сборные Черногории и Дании набрали по семь очков. Явным аутсайдером группы является команда Казахстана, набравшая всего два очка.
Айрапетян был избран на пост главы Федерации футбола Армении в 2002 году. В 2006, 2010 и 2015 годах переизбран на пост главы Федерации футбола Армении.
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