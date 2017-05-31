«Арсенал» на 2 года продлил контракт с тренером Арсеном Венгером

PanARMENIAN.Net - Лондонский «Арсенал» договорился о продлении контракта с тренером Арсеном Венгером еще на два года. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Предыдущее соглашение с 67-летним Венгером истекло в завершившемся сезоне «Арсенала». По итогам сезона 20016/17 клуб занял пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. При этом в 13 раз «Арсенал» завоевал Кубок Англии, в финале обыграв «Челси».

Француз Арсен Венгер занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом Англии, семь раз побеждал в Кубке страны, шесть раз выигрывал Суперкубок Англии. В 2006 году Венгер дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов, где со счетом 1:2 проиграл «Барселоне».

В марте 2017 года в ответном домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал», проиграл от мюнхенской «Баварии» со счетом 1:5. После этого поражения футболисты и болельщики клуба потребовали отставки тренера Венгера.