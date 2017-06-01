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Трамп раздает номер своего мобильного мировым лидерам и призывает звонить ему напрямую

Трамп раздает номер своего мобильного мировым лидерам и призывает звонить ему напрямую
1 июня 2017 - 10:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую.

Такое «необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США», пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону», — приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. По их данным, только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.

«Если вы говорите по открытой линии, это подразумевает, что те, у кого есть возможность подслушать разговор, сделают это», - отмечает экс-советник Пентагона Дерек Чолле, бывший советник Пентагона.

По словам французских чиновников, Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Azatutyun.am. Թրամփը պետությունների ղեկավարներին առաջարկում է զանգահարել ուղիղ իր բջջայինին
Ria.ru: AP: Трамп призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон
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