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В День защиты детей аттракционы в ереванском парке бесплатны

В День защиты детей аттракционы в ереванском парке бесплатны
1 июня 2017 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - 1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. По этому случаю в армянской столице и в областях Армении пройдет множество праздничных мероприятий.

Традиционная программа «Ереван – детям» стартовала утром 1 июня и завершится поздно ночью – праздничным салютом.

В частности, в разных районах Еревана пройдут концерты, различные мастер-классы по рисованию. В зоологическом саду откроется стоянка велосипедов, а в Детском парке пройдет конкурс электромобилей и велосипедистов.

Все аттракционы в ереванском Парке Победы – 1 июня бесплатны. Там же будет показана шоу-программа.

Маленькие жители столицы смогут пройтись по «Тропе сюрпризов» на Северном проспекте, также посмотреть мультфильмы под открытым небом у Лебединого озера.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году в Париже конгрессом Международной демократической федерации женщин. Ежегодно, начиная с 1950 года, этот праздник отмечается 1 июня.

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