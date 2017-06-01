// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Париже состоится аукцион образцов армянского искусства

В Париже состоится аукцион образцов армянского искусства
1 июня 2017 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В Париже состоится аукцион «Искусство Армении», на котором будут представлены редкие образцы армянского искусства: ковры, полотна, книги, древняя посуда и украшения.

Аукцион пройдет 2 июня, его организует аукционный дом Leclere.

В числе редких лотов аукциона - бронзовый шлем из крепости урартского царя Сардури II (764-735 до н.э.), начальная цена которого €55 000, серебряная тетрадрахма царя Тиграна Великого, начальная цена которой €7000-8000, книга молитв «Тонацуйц» (XIV-XV век) - начальная цена €45 000-50 000, а также известная картина Ивана Айвазовского «Резня армян в Мраморном море в 1886 году», стартовая цена которой €200 000.

В июне 2016 года картины Ивана Айвазовского стали топ-лотами сразу двух аукционных домов, Christie's и MacDougall's, и были удачно проданы на Sotheby's. Полотно Ивана Айвазовского «Османская кофейня в лунном свете» продано на торгах Christie's за £194.5 тысячи, две другие работы художника – «Кораблекрушение» и «Вид на цитадель Саладина с берегов Нила» — ушли за 158.5 тысячи и 110.5 тысячи соответственно. На торгах аукционного дома Sotheby's «Вечерний отсвет» Айвазовского продан за £185 тысяч, его же «Вид Кавказа с горой Казбек в отдалении» — за 197 тысяч.

 Самое значимое
Авишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизироватьАвишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизировать
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена ЭстлундаГлавный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда
Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был»
Серж Танкян напишет музыку к российскому фэнтези блокбастеруСерж Танкян напишет музыку к российскому фэнтези блокбастеру
Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно
Ереванская постановка «Дюймовочки» получила главный приз театрального фестиваля в ПрагеЕреванская постановка «Дюймовочки» получила главный приз театрального фестиваля в Праге
На проходящем международном молодежном фестивале Pidifest в столице Чехии постановка «Дюймовочки» ереванского кукольного театра удостоилась главного приза за лучший спектакль.
Partner news
 Статьи
«Суровый» челябинский Дорн

Кто он такой, и почему важно не пропустить его концерт в Ереване

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Апрельская война ухудшила позиции Армении в Глобальном индексе миролюбия Согласно исследованию, Армения находится на 112 месте списка, ухудшив позиции по сравнению с 2016 годом на два пункта.
Автопилот Tesla не воспринимает велосипедистов как людей Автопилот не воспринимает велосипедистов как людей, а велосипед – как небольшое устройство, которое ничем не защищено в случае столкновения с автомобилем
Зависимость Армении от импорта цемента выросла По данным таможенной службы Армении в апреле 2017 года экспорт цемента практически отсутствовал (30 кг).
В ЕАЭС могут ужесточить требования к производителям игрушек Страны ЕАЭС, в числе которых и Армения, призывают ужесточить требования к производителям детских игрушек.