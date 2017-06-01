В Париже состоится аукцион образцов армянского искусства

PanARMENIAN.Net - В Париже состоится аукцион «Искусство Армении», на котором будут представлены редкие образцы армянского искусства: ковры, полотна, книги, древняя посуда и украшения.

Аукцион пройдет 2 июня, его организует аукционный дом Leclere.

В числе редких лотов аукциона - бронзовый шлем из крепости урартского царя Сардури II (764-735 до н.э.), начальная цена которого €55 000, серебряная тетрадрахма царя Тиграна Великого, начальная цена которой €7000-8000, книга молитв «Тонацуйц» (XIV-XV век) - начальная цена €45 000-50 000, а также известная картина Ивана Айвазовского «Резня армян в Мраморном море в 1886 году», стартовая цена которой €200 000.

В июне 2016 года картины Ивана Айвазовского стали топ-лотами сразу двух аукционных домов, Christie's и MacDougall's, и были удачно проданы на Sotheby's. Полотно Ивана Айвазовского «Османская кофейня в лунном свете» продано на торгах Christie's за £194.5 тысячи, две другие работы художника – «Кораблекрушение» и «Вид на цитадель Саладина с берегов Нила» — ушли за 158.5 тысячи и 110.5 тысячи соответственно. На торгах аукционного дома Sotheby's «Вечерний отсвет» Айвазовского продан за £185 тысяч, его же «Вид Кавказа с горой Казбек в отдалении» — за 197 тысяч.