В ЕАЭС могут ужесточить требования к производителям игрушек
1 июня 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Страны ЕАЭС, в числе которых и Армения, призывают ужесточить требования к производителям детских игрушек.
В частности, организации настаивают на полном запрете на использование при изготовлении игрушек нескольких видов фталатов — химических соединений для придания заданных свойств материалам. По словам активистов общественных организаций из перечисленных стран, они крайне опасны для здоровья.
Активисты проверили детские игрушки, присутствующие на рынке стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на наличие опасных для здоровья веществ. Игрушки для исследования были выбраны по итогам голосования и консультаций с родителями, в которых приняли участие более 3 тыс. человек, заявляют активисты. Результаты лабораторного анализа показали, что все образцы содержат разные виды фталатов, говорят в «Гринпис России».
«Половина игрушек содержала дибутилфталат, запрещенный в Таможенном союзе, причем в двух образцах — в очень высокой концентрации,— добавляют экологи.— Примечательно, что три вида фталатов обнаружили в купленной в Москве фигурке Свинки Пеппы (Китай), помеченной маркировкой «не содержит фталат»». «Доказано, что фталаты могут вызывать нарушения эндокринной системы и приводить к ожирению, диабету, бесплодию и даже раку. Особенно чувствительны к этим опасным веществам маленькие дети»,— заявила глава проекта «Честные игрушки» «Гринпис России» Нина Лесихина, пишет «Коммерсант».
По ее словам, использование фталатов при производстве детских игрушек запрещено в Евросоюзе, США и Китае.
Активисты также просят внести в технический регламент ЕАЭС «О безопасности игрушек» запрет на изготовление игрушек из поливинилхлорида и требование указывать все содержащиеся в них вредные вещества.
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