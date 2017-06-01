Зависимость Армении от импорта цемента выросла

PanARMENIAN.Net - По данным таможенной службы Армении в апреле 2017 года экспорт цемента практически отсутствовал (30 кг). Это продолжает тенденцию последних трех лет (2014 год), во время которых экспорт цемента упал практически до нуля.

Производством цемента в Армении занимаются 2 завода: «Раздан цемент» и цементный завод в городе Арарат. 16 мая стало известно, что «Раздан цемент» удален с поля и передан ВТБ.

Если за январь-апрель 2014 года Армения экспортировала 13.5 тысяч тн цемента, то за 4 месяца 2015 года – 3.6 тысяч тн, а 2016 года - экспорт уже отсутствовал, приводит CementIndo.Ru,

Вместе с этим выросла зависимость Армении от импорта цемента. Если в 2014 году всего было импортировано 7.5 тысяч тн цемента, то в 2015 – 12.3 тысяч тн, а в 2016 уже 30,1 тысяч тн. За 4 месяца 2016 года Армения импортировала 12.7 тысяч тн цемента.