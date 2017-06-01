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Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура

Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура
1 июня 2017 - 16:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.

Цель музея – сохранение культурного наследия маэстро, а также разработка и реализация учебных и социальных программ.

Днем 1 июня в архитектурном комплексе «Каскад» в Ереване состоялась церемония вручения фонду «Азнавур» ключей от дома-музея шансонье.

На мероприятии присутствовали президент Армении Серж Саргсян, всемирно известный шансонье Шарль Азнавур, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, министр культуры Армен Амирян, посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, партнеры проекта.

Президент Серж Саргсян в присутствии гостей вручил Шарлю Азнавуру символический ключ от резиденции-музея.

«Для меня большая честь и радость находиться сегодня здесь, получать ключи от дома-музея, культурного центра. Благодарен вам за щедрость. С большой уверенностью и большим спокойствием я принял это решение и вместе с сыном – Николя Азнавуром – основал фонд «Азнавур», который должен продолжить начатую мной в 1988 году благотворительную деятельность», – сказал Азнавур.

Первым проектом фонда «Азнавур» станет основание музея, который станет не только интерактивным музеем, но и центром молодежи, важным местом для посещения туристов.

«Я принял это решение с большой уверенностью и спокойным сердцем, поскольку видел, как в последние годы в Армении друг за другом воплощаются в жизнь очень важные, обеспечивающие прогресс образовательные, историко-культурные программы», – отметил Азнавур.

Маэстро выразил свою благодарность президенту Армении Сержу Саргсяну, министерству культуры, всем, кто содействует реализации программы, фонду IDeA и лично его сооснователя Рубена Варданяна.

«Данная инициатива является свидетельством моей преданности будущему Армении, она, надеюсь, будет стимулировать вовлеченность армян Диаспоры и заинтересует туристов со всех точек земли», – отметил шансонье.

Азнавур указал, что армяне Диаспоры и жители Армении должны объединить усилия для создания таких проектов, жизнеспособных программ в РА, чтобы армянская молодежь получила возможность воплотить в жизнь все свои мечты именно в Армении, в кругу родственников и семьи.

В свою очередь, министр культуры Армении Армен Амирян отметил, что жизненный путь, пройденный Шарлем Азнавуром, является примером для той части населения планеты, которая хочет изменить мир в лучшую сторону, сделать его добрее и гуманнее.

«Сегодня, давая старт созданию музея Шарля Азнавура, по сути, великий шансонье объявляет о старте своего очередного патриотического начинания. Данный музей, не имеющий аналогов, расскажет о жизни великого шансонье, наследии маэстро мирового значения, в то же время расскажет всему миру об армянском народе, о нашей истории и судьбе.

Убежден, что этот музей станет лидером среди музеев Армении», – отметил министр культуры РА.

Шарль Азнавур и его семья решили пожертвовать ереванскому музею награды, личные вещи и всё то, что составляет часть культурного наследия маэстро. Разработкой и реализацией проектов фонда будет заниматься лично Николя Азнавур. Генеральным директором фонда стала Кристина Саркисян.

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Шарль Азнавур

Шарль Азнавур - французский шансонье и актер армянского происхождения. Настоящее имя — Шахнур Вагинак Родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи.

С 9 лет он пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошем. Обоих заметила Эдит Пиаф, и в 1946 г. Азнавур и Рош приняли участие в ее турне по Франции и США. С этого времени начинается профессиональная карьера Азнавура как шансонье. Однако решительный прорыв на музыкальный Олимп произошел в 1956 г., после удачных концертов в Касабланке и Париже (где в известном зале «Олимпия» он долгое время выступал трижды в день). В начале 1960-х Азнавур дал концерты в нью-йоркских залах «Carnegie Hall» и «Ambassador Hotel», а позже на фирме Фрэнка Синатры «Reprise Records» выпустил свой первый американский альбом. Азнавуром написано более тысячи песен, исполнявшихся им самим, а также Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Миннелли, Хулио Иглесиасом и другими. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Патрисией Каас, Элен Сегара и др. Он также снялся в 60 фильмах и продал более 100 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала «TIME» и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

26 декабря 2008 года Шарль Азнавур стал гражданином Армении. Президент Серж Саргсян подписал указ о присвоении гражданства не только Азнавуру, но и его импресарио Левону Саяну. С 5 мая 2009 г. является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

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