Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура
1 июня 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Цель музея – сохранение культурного наследия маэстро, а также разработка и реализация учебных и социальных программ.
Днем 1 июня в архитектурном комплексе «Каскад» в Ереване состоялась церемония вручения фонду «Азнавур» ключей от дома-музея шансонье.
На мероприятии присутствовали президент Армении Серж Саргсян, всемирно известный шансонье Шарль Азнавур, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, министр культуры Армен Амирян, посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, партнеры проекта.
Президент Серж Саргсян в присутствии гостей вручил Шарлю Азнавуру символический ключ от резиденции-музея.
«Для меня большая честь и радость находиться сегодня здесь, получать ключи от дома-музея, культурного центра. Благодарен вам за щедрость. С большой уверенностью и большим спокойствием я принял это решение и вместе с сыном – Николя Азнавуром – основал фонд «Азнавур», который должен продолжить начатую мной в 1988 году благотворительную деятельность», – сказал Азнавур.
Первым проектом фонда «Азнавур» станет основание музея, который станет не только интерактивным музеем, но и центром молодежи, важным местом для посещения туристов.
«Я принял это решение с большой уверенностью и спокойным сердцем, поскольку видел, как в последние годы в Армении друг за другом воплощаются в жизнь очень важные, обеспечивающие прогресс образовательные, историко-культурные программы», – отметил Азнавур.
Маэстро выразил свою благодарность президенту Армении Сержу Саргсяну, министерству культуры, всем, кто содействует реализации программы, фонду IDeA и лично его сооснователя Рубена Варданяна.
«Данная инициатива является свидетельством моей преданности будущему Армении, она, надеюсь, будет стимулировать вовлеченность армян Диаспоры и заинтересует туристов со всех точек земли», – отметил шансонье.
Азнавур указал, что армяне Диаспоры и жители Армении должны объединить усилия для создания таких проектов, жизнеспособных программ в РА, чтобы армянская молодежь получила возможность воплотить в жизнь все свои мечты именно в Армении, в кругу родственников и семьи.
В свою очередь, министр культуры Армении Армен Амирян отметил, что жизненный путь, пройденный Шарлем Азнавуром, является примером для той части населения планеты, которая хочет изменить мир в лучшую сторону, сделать его добрее и гуманнее.
«Сегодня, давая старт созданию музея Шарля Азнавура, по сути, великий шансонье объявляет о старте своего очередного патриотического начинания. Данный музей, не имеющий аналогов, расскажет о жизни великого шансонье, наследии маэстро мирового значения, в то же время расскажет всему миру об армянском народе, о нашей истории и судьбе.
Убежден, что этот музей станет лидером среди музеев Армении», – отметил министр культуры РА.
Шарль Азнавур и его семья решили пожертвовать ереванскому музею награды, личные вещи и всё то, что составляет часть культурного наследия маэстро. Разработкой и реализацией проектов фонда будет заниматься лично Николя Азнавур. Генеральным директором фонда стала Кристина Саркисян.
Читайте также: Нестареющий Азнавур: Как прошла ереванская премьера балета «Богема»
Шарль Азнавур
Шарль Азнавур - французский шансонье и актер армянского происхождения. Настоящее имя — Шахнур Вагинак Родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи.
Самое значимое
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был»
Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно
На проходящем международном молодежном фестивале Pidifest в столице Чехии постановка «Дюймовочки» ереванского кукольного театра удостоилась главного приза за лучший спектакль.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
В России с 1 июня водителям запретили работать с иностранными правами В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав.
Сборная Армении опустилась на 68 строчку в июньском рейтинге ФИФА В первую десятку рейтинга вошли: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.
Комиссар СЕ призвал Баку незамедлительно освободить Мухтарлы и обеспечить соблюдение его прав Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс выразил обеспокоенность в связи с похищением из Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который позже оказался на территории Азербайджана.
Экс-генпрокурор РА вновь назначен представителем Армении в ЕСПЧ Соответствующее решение было принято 1 июня в ходе заседания правительства Армении.