Граждане Катара смогут посещать Армению без визы
1 июня 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 1 июня приняло решение о либерализации визового режима с Катаром. Постановление вступит в силу с 10 июня.
Решение принято в рамках общей политики либерализации армянского визового режима.
В обосновании к постановлению отмечается, что между двумя странами действует прямой авиарейс, который служит и транзитным. Но заметно больше стало приезжать и собственно граждан Катара. В основном прибывают как туристы, но есть и потенциальные инвесторы в сельское хозяйство, здравоохранение, покупку недвижимости.
По словам замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна, в настоящее время Армения обсуждает проекты либерализации визового режима и с рядом других стран.
В середине мая 2017 года президент Армении Серж Саргсян, который находился с официальным визитом в Катаре, отмечал, что ближневосточный регион занимает значимое место во внешней политике Армении, страна заинтересована в активизации политического диалога с Катаром на высшем уровне и в углублении сотрудничества во всех сферах.
Самое значимое
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
На новом заводе будет работать 120 человек. Обучать дилижанцев мастерству изготовления пива будут профессионалы из Еревана
«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Partner news
Последние новости
В России с 1 июня водителям запретили работать с иностранными правами В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав.
Сборная Армении опустилась на 68 строчку в июньском рейтинге ФИФА В первую десятку рейтинга вошли: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.
Комиссар СЕ призвал Баку незамедлительно освободить Мухтарлы и обеспечить соблюдение его прав Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс выразил обеспокоенность в связи с похищением из Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который позже оказался на территории Азербайджана.
Экс-генпрокурор РА вновь назначен представителем Армении в ЕСПЧ Соответствующее решение было принято 1 июня в ходе заседания правительства Армении.