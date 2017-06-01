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Граждане Катара смогут посещать Армению без визы

Граждане Катара смогут посещать Армению без визы
1 июня 2017 - 14:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 1 июня приняло решение о либерализации визового режима с Катаром. Постановление вступит в силу с 10 июня.

Решение принято в рамках общей политики либерализации армянского визового режима.

В обосновании к постановлению отмечается, что между двумя странами действует прямой авиарейс, который служит и транзитным. Но заметно больше стало приезжать и собственно граждан Катара. В основном прибывают как туристы, но есть и потенциальные инвесторы в сельское хозяйство, здравоохранение, покупку недвижимости.

По словам замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна, в настоящее время Армения обсуждает проекты либерализации визового режима и с рядом других стран.

В середине мая 2017 года президент Армении Серж Саргсян, который находился с официальным визитом в Катаре, отмечал, что ближневосточный регион занимает значимое место во внешней политике Армении, страна заинтересована в активизации политического диалога с Катаром на высшем уровне и в углублении сотрудничества во всех сферах.

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