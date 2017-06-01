Автопилот Tesla не воспринимает велосипедистов как людей

PanARMENIAN.Net - Эксперт робототехники, работающая в Стэнфордском университете и Массачусетском технологическом институте, опубликовала документ под названием «Автопилот Tesla: велосипедисты будут умирать».

Хизер Найт испытала систему и по большей части дала ей положительные отзывы. Однако, она нашла в автопилоте один существенный изъян: он не воспринимает велосипедистов как людей, а велосипед – как небольшое устройство, которое ничем не защищено в случае столкновения с автомобилем. В связи с этим эксперт советует не включать режим автопилота вблизи велосипедистов, пишет Futurist.

В 2016 году автопилот Tesla стал предметом федерального расследования в США после того, как в мае погиб водитель Model S Джошуа Браун. Автомобиль находился в режиме автопилота и врезался в трактор с прицепом во Флориде. Это стало первым смертельным случаем, связанным с автоматизированной системой Tesla. Расследование показало, что в момент аварии не сработала ни автоматическая, ни водительская система торможения.

Что касается велосипедистов, на сегодня ничего неизвестно о случаях их гибели в ДТП с участием автопилота Tesla.