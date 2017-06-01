ЮНИСЕФ: Более 2.7 млн детей во всем мире живут в детдомах и интернатах
1 июня 2017 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 2.7 млн детей в мире живут в детских домах, интернатах и аналогичных учреждениях. Об этом сообщает 1 июня Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
То есть из 100 тысяч детей в приютах находятся 120. В Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего - из 100 тысяч детей в интернатах и детских домах живут 666 человек, пишет Deutsche Welle.
В приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей, сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие, заявил директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.
ЮНИСЕФ проанализировал ситуацию в 140 государствах. В организации вместе с тем заявили, что во многих странах нет точной информации и они не дают данных, например, о том, сколько детей живут в частных учреждениях. ЮНИСЕФ обратилась к правительствам с просьбой предоставить подобные сведения.
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