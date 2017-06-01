СМИ: США ужесточили правила получения въездных виз
1 июня 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз, утвердив новую анкету для соискателей. Она включает ряд новых пунктов, в том числе просьбу указать имена, под которыми они зарегистрировали страницы в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По новым правилам работники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их предыдущих заграничных паспортов, имена страниц в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру. Эти вопросы обозначены в анкете как необязательные, однако в ней указано, что отсутствие ответов может привести к задержке выдачи визы или к отказу в ней.
В январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана был запрещен въезд в США на 90 дней. В докладе Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association, GBTA) отмечалось, что Миграционный указ Трампа нанес США убытки в размере $185 млн.
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