Экспорт из Армении за 4 месяца вырос на 16.4%

PanARMENIAN.Net - Объем экспорта из Армении за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 16.4% до $608.4 млн. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении.

Импорт за аналогичный период времени вырос на 14.6% до $1 080.6 млн.

Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-апрель 2017 года составил порядка $1 689 млн, увеличившись на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $472.2 млн.