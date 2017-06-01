Экспорт из Армении за 4 месяца вырос на 16.4%
1 июня 2017 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Объем экспорта из Армении за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 16.4% до $608.4 млн. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении.
Импорт за аналогичный период времени вырос на 14.6% до $1 080.6 млн.
Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-апрель 2017 года составил порядка $1 689 млн, увеличившись на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
При этом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $472.2 млн.
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