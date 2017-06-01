МО НКР: Азербайджан распространил очередную дезинформацию, на передовой относительно спокойно
1 июня 2017 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-служба Министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) опровергла вторую за сутки дезинформацию, распространенную оборонным ведомством Азербайджана.
Отмечается, что 1 июня Азербайджан заявил о том, что на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил был уничтожен командный пункт и система видеомониторинга, сопроводив сообщение неудачно инсценированной видеозаписью.
Пресс-служба Минобороны Арцаха призывает рассматривать очередную дезинформацию как плод яркого воображения азербайджанских военно-политических пропагандистов.
«На передовой сохраняется относительно спокойная ситуация», - отмечается в сообщении.
31 мая оборонное ведомство Арцаха опровергло сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, о том, что якобы уничтожена долговременная огневая точка (ДОТ) арцахской армии.
Самое значимое
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Сборная Армении опустилась на 68 строчку в июньском рейтинге ФИФА В первую десятку рейтинга вошли: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.
Комиссар СЕ призвал Баку незамедлительно освободить Мухтарлы и обеспечить соблюдение его прав Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс выразил обеспокоенность в связи с похищением из Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который позже оказался на территории Азербайджана.
Экс-генпрокурор РА вновь назначен представителем Армении в ЕСПЧ Соответствующее решение было принято 1 июня в ходе заседания правительства Армении.
В МВД Грузии отрицают причастность к похищению азербайджанского журналиста Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая.