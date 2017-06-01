МО НКР: Азербайджан распространил очередную дезинформацию, на передовой относительно спокойно

PanARMENIAN.Net - Пресс-служба Министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) опровергла вторую за сутки дезинформацию, распространенную оборонным ведомством Азербайджана.

Отмечается, что 1 июня Азербайджан заявил о том, что на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил был уничтожен командный пункт и система видеомониторинга, сопроводив сообщение неудачно инсценированной видеозаписью.

Пресс-служба Минобороны Арцаха призывает рассматривать очередную дезинформацию как плод яркого воображения азербайджанских военно-политических пропагандистов.

«На передовой сохраняется относительно спокойная ситуация», - отмечается в сообщении.

31 мая оборонное ведомство Арцаха опровергло сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, о том, что якобы уничтожена долговременная огневая точка (ДОТ) арцахской армии.