Сборная Армении опустилась на 68 строчку в июньском рейтинге ФИФА

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу опустилась на одну позицию на 68 строчку в обнародованном 1 июня рейтинге ФИФА.

Соперники армянской команды по отборочному циклу чемпионата мира расположились следующим образом: Польша (10 место), Румыния (46), Дания (51), Черногория (52), Казахстан (100).

В первую десятку рейтинга вошли: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.

После пяти туров отборочного цикла Армения с 6 очками делит четвертое-пятое места в отборочной группе со сборной Румынии. Лидером группы является команда Польши (13 очков). Сборные Черногории и Дании набрали по семь очков. Аутсайдер - команда Казахстана (2 очка).