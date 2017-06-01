Сборная Армении опустилась на 68 строчку в июньском рейтинге ФИФА
1 июня 2017 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу опустилась на одну позицию на 68 строчку в обнародованном 1 июня рейтинге ФИФА.
Соперники армянской команды по отборочному циклу чемпионата мира расположились следующим образом: Польша (10 место), Румыния (46), Дания (51), Черногория (52), Казахстан (100).
В первую десятку рейтинга вошли: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.
После пяти туров отборочного цикла Армения с 6 очками делит четвертое-пятое места в отборочной группе со сборной Румынии. Лидером группы является команда Польши (13 очков). Сборные Черногории и Дании набрали по семь очков. Аутсайдер - команда Казахстана (2 очка).
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